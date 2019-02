Des dizaines de centimètres de neige attendus

Une nouvelle tempête va faire son entrée sur la province, à partir de mardi, et apporter d’importante quantité de neige.

L’arrivée d’un système dépressionnaire en provenance du Colorado va occasionner de la neige en commençant par le sud-ouest du Québec.

Selon Environnement Canada, la neige débutera graduellement mardi après-midi et s’intensifiera en soirée. Les fortes précipitations continueront mercredi.

Des accumulations totales de 15 à 30 centimètres de neige sont attendues. Les régions de la vallée du Saint-Laurent, entre Montréal et Tadoussac, ainsi que les régions de l'Outaouais pourraient recevoir entre 30 et 40 centimètres.

De plus, de forts vents combinés à la neige pourraient réduire la visibilité et produire de la poudrerie.

En attendant l’arrivée de cette tempête, la journée de lundi sera ensoleillée presque partout. Quelques flocons pourraient tomber à Sept-Îles et à Gaspé. À Montréal, le soleil et des vents allant jusqu’à 15 km/h seront présents et le mercure affichera un maximum de -11°C. À Québec, la journée sera similaire, avec un refroidissement éolien de -20°C dans l’après-midi.

La journée de mardi commencera sous le soleil, avant que l’arrivée de la neige au cours de la soirée. Les averses de neige vont se poursuivre au moins jusqu’à mercredi. Jeudi, neige et poudrerie seront au programme avec une nouvelle hausse des températures.