La démission de l’ancienne ministre de la Justice fédérale, Jody Wilson-Raybould, risque d’avoir d’importantes répercussions sur le gouvernement Trudeau selon nos jouteurs.

«Justin Trudeau disait lundi que la présence de Mme Wilson-Raybould au sein du conseil de ministres parlait d’elle-même. Et bien aujourd’hui, c’est son départ qui parle de lui-même», a expliqué Emmanuelle Latraverse.

«On se retrouve dans la situation assez surréaliste d’un ministre qui démissionne parce qu’il n’a plus confiance en son propre gouvernement sur un enjeu aussi grave que l’intégrité et l’indépendance judiciaire. C’est grave et fracassant ce qui s’est passé.»

Thomas Mulcair n’hésite pas à parler de «crise» de son côté.

«Le mot crise n’est pas trop fort (...) C’est toute la confiance de l’ensemble de Canadiens envers leur système de justice qui est en cause ici», a-t-il dit.

«De toute évidence ni M. Trudeau ni toute l’équipe autour de lui n’ont donné l’heure juste et maintenant c’est le temps pour eux d’être plus transparent et honnête. C’est urgent.»