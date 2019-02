Cinq choses à savoir sur la tempête qui frappe le Québec

[Conditions météo] 🚌⚠️🌨 À partir de 17 h et durant toute la nuit, plus de 40cm de neige sont attendus. Pensez à planifier vos déplacements avant de quitter la maison demain matin et prévoyez un peu plus de temps! ⏩ https://t.co/CDXUNakBVV pic.twitter.com/HZ1msI2MUe