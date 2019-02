Des stationnements privés bloqués par un banc de glace à Montréal

Des résidents de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, ont été incapables de sortir leur automobile de leur stationnement privé pendant cinq jours à la suite du déneigement d'une piste cyclable.

Un amoncellement dense de morceaux de glace compacts de plus d’un pied de haut rendait impossible l’accès en voiture aux stationnements des immeubles situés sur la rue Saint-Clément, entre les rues Rouen et Ontario. La rue est bordée en majorité par des logements qui n’ont pas de stationnement privé.

L’obstacle a pris forme vendredi après-midi lorsque la Ville a déblayé la piste cyclable construite entre les stationnements et la rue.

«On ne peut pas circuler, on ne peut pas rentrer ou sortir. On est bloqué. On est prisonniers, a expliqué Chantal Lavigueur, une résidente de la rue Saint-Clément. C’est des blocs de glace. Même avec une pelle, tu peux pas l’enlever. Ça prend de la machinerie lourde pour enlever ça.»

Stéphane Bilodeau, le propriétaire d’une compagnie d’ébénisterie sur la rue, n’avait plus accès à ses deux stationnements. Ce dernier a tenté de franchir l'accumulation de glace avec son camion Toyota 4Runner. «J’ai réussi à passer par-dessus le banc de glace, mais j’ai tout accroché le dessous, en espérant que ça arrache pas.»

Chantal Lavigueur a quitté le travail plus tôt lundi afin de pouvoir stationner sa voiture dans la rue. Son conjoint, incapable de passer par-dessus l’obstacle avec son camion, a fait du covoiturage pour se rendre à son lieu de travail.

Nombreuses plaintes

Chantal Lavigueur a expliqué avoir demandé plusieurs fois à la Ville de Montréal de déblayer les entrées. «Ça fait depuis vendredi qu’on fait des plaintes. J’ai téléphoné vendredi à la Ville, samedi, dimanche, lundi matin, lundi soir. J’ai envoyé plusieurs courriels à la mairesse.»

Après que le «24 Heures» ait contacté l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve mardi, les entrées ont été libérées de la glace en fin d’après-midi. «Ils ont déneigé mon stationnement mitoyen, mais ils ont pas fait mon locataire», a toutefois précisé Mme Lavigueur.

Selon Jeanne Fournier, chargée de communication de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il s’agit du premier hiver au cours duquel l’arrondissement procède au déneigement de la piste cyclable sur la rue Saint-Clément.

«Cette nouveauté est conjuguée aux conditions météorologiques exceptionnelles qui s’abattent sur la ville depuis les dernières semaines et qui compliquent les opérations que nous menons [...]», a-t-elle ajouté.