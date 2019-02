L’avenir de l’entreprise SNC-Lavalin a suscité de vives discussions à «La Joute» ce mardi.

«Je n’espère pas que des personnes perdent leur emploi. Mais il y a une question de principe et de justice», a fait savoir Jonathan Trudeau.

«Je n’ai pas la certitude que dans l’entourage de la compagnie, des actionnaires, des dirigeants, il n’y a personne qui était au courant de la collusion et de la corruption. Il n’y a personne qui est encore à l’emploi? J’ai de la difficulté avec ça.»

Caroline St-Hilaire a dit comprendre que les scandales de corruption «écoeurent» les gens.

«Mais là on parle de 15 000 emplois. On parle d’un accord de réparation. Enlevons là la loi si on ne veut jamais s’en servir», a-t-elle expliqué.

«Si l’entreprise était en Ontario, combien de gens se seraient levés au cabinet de Justin Trudeau pour dire "il faut défendre cette entreprise"?»

Voyez leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.