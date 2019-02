Haut taux d'occupation aux urgences du Centre hospitalier de Lanaudière

Le nombre de patients qui se présentent aux urgences du Centre hospitalier de Lanaudière augmente sans cesse.

Plus de 70 000 malades ont franchi les portes des urgences l'an passé. Il y a de plus en plus de personnes âgées.

«On a une augmentation assez marquée, de 10%, des consultations par des gens âgés de 75 ans et plus», précise le Dr Jean-Sébastien Audet, chef des urgences, Centre hospitalier régional de Lanaudière.

Lundi, le taux d'occupation sur civière est parmi les plus élevés au Québec: 188%. Cela signifie qu'actuellement, aux urgences, 60 civières sont occupées, alors que le maximum permis est de 33.

Ce qui complique la tâche, c'est que sur les étages, une cinquantaine de patients de deux unités sont confinés à leur chambre à cause d'une éclosion de gastroentérite. Ces lits ne sont pas accessibles à des patients des urgences qui attendent une hospitalisation.

Depuis la période des Fêtes, on a ouvert une unité temporaire, une unité de débordement pour accueillir 13 patients des urgences. Mais il faudrait encore plus, parce que la demande ne diminuera pas cet hiver, à cause de l'influenza, la gastroentérite, mais aussi de nombreuses maladies chroniques.