Journée difficile sur la ligne Vaudreuil-Hudson

Des bris mécaniques et un véhicule immobilisé sur la voie ont forcé l'annulation ou le retard de sept trains de banlieue de la ligne Vaudreuil-Hudson avant 14 h mardi.

Tout a commencé aux alentours de 7 h, alors qu’un problème électrique a affecté un train, qui est resté immobilisé en début de ligne à la gare Dorion. Il a finalement été annulé, et la clientèle a dû prendre place à bord du train suivant. «Ce retard a créé un effet domino», a mentionné Catherine Maurice, porte-parole pour exo, qui a expliqué que le départ subséquent a été retardé pour cette raison.

À peu près au même moment, mais dans l’autre sens, un problème de pression d’air était détecté dans les freins du train en partance de la gare Lucien-L’Allier au centre-ville, une problématique qui arrive souvent par température froide, soutient exo. Le train a été retardé d’environ 35 minutes pour cette raison.

Plus tard, en avant-midi, une voiture immobilisée sur la voie entre les gares Vendôme et Montréal-Ouest a mené à un arrêt de la circulation sur la ligne le temps de déplacer le véhicule et d’inspecter la voie. Trois trains ont été retardés d’entre 30 et 40 minutes pour cette raison.

Finalement, des problèmes mécaniques ont entraîné l’annulation du train en direction du centre-ville dont le départ était prévu à 13 h 55.