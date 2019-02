Le défi d'un retour à l'école

Après avoir délaissé les bancs d'école en secondaire 1, Nancy Goulet tente maintenant d'obtenir son diplôme d'études secondaire. «Je n'étais pas motivée, je n'avais pas le goût d'apprendre.»

C'est le décès de son grand-père qui a été l'élément déclencheur pour l'inciter à se prendre en mains. «Mon grand-père aurait aimé ça que tous ses petits-enfants soient bien placés, que les études soient terminées. C'est là que j'ai allumé. Je me suis dit : il est temps que je fasse quelque chose.»

Au Québec, le taux de décrochage est de 16,7% chez les garçons et 10,4% chez les filles. 13,5% au total. Malheureusement, en délaissant l'école, les jeunes choisissent la voie la plus difficile : le taux de chômage est 80% plus élevé chez les non-diplômés, le risque de dépression 70% plus élevé et l'espérance de vie 7 ans plus jeune. De quoi donner envie de reprendre les études, comme l'a fait Marie-Renée Trottier-Savoie. « Ça fait longtemps que je ne pense pas à moi. J'avais le souhait de devenir éducatrice spécialisée. J'ai toujours rêvé de pouvoir venir en aide aux enfants.»

Elle a abandonné ses études en secondaire 4. Maintenant âgée de 35 ans, elle veut changer de vie, en grande partie pour ses trois enfants. «Je veux leur montrer que s'ils travaillent fort ils vont avoir du succès. Pas d'effort, pas de confort, vouloir c'est pouvoir.»

Il faut beaucoup de courage et de volonté pour reprendre ses études. En pleines Journées de la persévérance scolaire, Jessica Brouillette, intervenante sociale au carrefour jeunesse Emploi conseille le dialogue. «C'est de les aider à se trouver un centre d'intérêt et surtout, leur fixer de petits objectifs qui sont réalisables pour leur faire vivre des succès.»

Pour ce qui est de Nancy et Marie-Renée, ce n'est pas tous les jours facile. Les moments de découragement guettent, mais elles entendent bien relever le défi.