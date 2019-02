Le Vent du Nord revient avec un 10e album

Le Vent du Nord souffle toujours. La formation folk progressive québécoise a lancé, mardi soir au Théâtre Fairmount, à Montréal, son 10e album.

Sur son opus intitulé «Territoires», le quintette donne encore plus d'importance à ses valeurs environnementalistes. Ses membres s'impliqueront d'ailleurs pour deux projets de reboisement social avec la coopération Arbre-Évolution.

L'effort qui sera disponible dès vendredi comprend 13 chansons aux paroles racontant le Québec et aux sonorités appelant à la danse. Au cours des prochains mois, il sera présenté dans plusieurs autres villes, dont Ottawa, Londres, Nantes, Boston et New York.

Il y a quelques mois, Le Vent du Nord, formation créée en 2002 et qui a parcouru le monde, a dévoilé «Notre album solo», fruit de sa collaboration avec le groupe De Temps Antan. Elle a reçu un Félix au Gala de l'ADISQ en 2015 pour son disque «Têtu».

Aussi récipiendaire de deux Juno Awards, le quintette a profité de sa présence sur cinq continents pour livrer près de 2000 prestations en carrière.