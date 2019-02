The Chainsmokers de retour au Centre Bell

Le duo américain The Chainsmokers semble apprécier l’accueil des Québécois. Après des passages à ÎleSoniq en 2016, au Centre Bell en 2017 et au Festival d’été de Québec en 2018, les DJs et producteurs Andrew Taggart et Alex Pall seront de retour dans la maison du Canadien de Montréal le mercredi 9 octobre prochain.

The Chainsmokers sera accompagné, dans sa tournée «World War Joy», par la formation australienne 5 Seconds of Summer – qui figure justement sur le plus récent extrait du groupe, «Who Do You Love», lancé il y a quelques jours – et l’étoile pop montante canadienne Lennon Stella.

Les billets pour The Chainsmokers au Centre Bell seront en vente ce vendredi, 15 février, à 10 h. Des forfaits VIP, incluant une rencontre avec les deux artistes pendant leur test de son, sont disponibles.