Un climat digne du sud-est de la Pennsylvanie à Montréal en 2080

Les Montréalais devront s'habituer à voir de moins en moins de flocons et de plus en plus de pluie tomber sur leur métropole, prédit l'Université du Maryland qui estime que le climat de Montréal pourrait s'aligner sur celui de la Pennsylvanie.

Selon une vaste étude menée par le Centre des sciences environnementales de l'Université du Maryland et dévoilée mardi, le climat montréalais devrait correspondre en 2080 à celui qui prévaut actuellement à Chester, en banlieue de Philadelphie, à plus de 700 km à vol d'oiseau au sud de Montréal, si les émissions de gaz à effet de serre (GES) ne diminuent pas.

La température moyenne est de 4,2 °C plus chaude en été que celle de Montréal et l'humidité est 11,6 % plus élevée, ont noté les chercheurs

Le climat pourrait changer même si des politiques de réduction des émissions de GES permettent de réduire les émissions. Dans ce cas, le climat de Montréal pourrait ressembler à celui de Niles, au Michigan, où la température moyenne est de 2,2 °C plus élevé et l'humidité 3,5 % plus haute qu'à Montréal.

De son côté, la Capitale-Nationale peut s'attendre, si la tendance se maintient, à une température estivale moyenne 4,5 °C plus élevé, ce qui correspondrait au climat de Chatham-Kent, sur les berges du lac Érié, en Ontario. Dans le cas d'un certain contrôle des émissions de GES, la hausse estivale pourrait plutôt avoisiner les 2,2 °C, si bien que Québec devrait s'habituer au climat de Woostock, près de London dans le sud-est de l'Ontario.

De nouveaux climats

Ces données sont compilées dans une carte interactive qui recense l'évolution projetée du climat de 540 villes du Canada et des États-Unis.

«Si les émissions se maintiennent, le citadin moyen doit conduire jusqu'à 1000 km vers le sud pour trouver un climat similaire à celui qui prévaudra dans leur ville en 2080. Non seulement le climat change, mais certains climats qui n'existent pas encore en Amérique du Nord prévaudront dans plusieurs secteurs urbains», a expliqué le responsable de l'étude, Matt Fitzpatrick, dans un communiqué.

M. Fitzpatrick a rappelé que les changements climatiques ne concernent pas que la température. «Ils incluent aussi la quantité de précipitations par endroits, le moment où elle tombe pendant l'année et comment arrive sous forme de neige ou de pluie», a-t-il souligné.

L'étude a été publiée mardi dans la revue spécialisée «Nature Communications».