La démission de l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould, hier, vient envenimer la situation dans laquelle se trouve le premier ministre Justin Trudeau, estime Mario Dumont.

«Les libéraux espéraient encore avant-hier qu’on la libère de son secret professionnel pour une journée, qu’elle donne des entrevues, une conférence de presse et qu’elle expliquait : non, non, je n’ai subi aucune pression indue. Le sujet a été abordé tout à fait cordialement avec des collègues, mais personne n’a mis sur moi de la pression... La balloune se serait dégonflée en grosse partie», a affirmé l’animateur lors de son commentaire dans l’émission Le Québec Matin.

L’ex-ministre de la Justice a plutôt décidé de tirer sa révérence, hier, sans expliquer en détail la raison de son départ.

«C’est vraiment, vraiment pourri comme situation pour M. Trudeau», commente Mario Dumont.

«Mme Wilson-Raybould consulte un ancien juge pour savoir si elle pourrait parler. Là, les mêmes libéraux qui avant-hier souhaitaient qu’elle parle pour calmer le jeu se disent : s’il faut qu’elle parle, elle va nous couler», conclut l’animateur.

