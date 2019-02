20% de la neige de tout un hiver en une nuit à Montréal

La Ville de Montréal a annoncé qu’elle entamerait dès 19h ce soir le chargement de la neige dans tous les arrondissements.

«À partir de ce soir, 19h, le décret de chargement est envoyé aux arrondissements. On va demander la collaboration des citoyens de Montréal et la vigilance de respecter les interdictions de stationnements pour permettre aux opérations d’avancer promptement», a annoncé mercredi matin le responsable du déneigement Jean-François Parenteau au comité exécutif.

Au total, 40 centimètres de neige étaient tombés sur la métropole vers 9h, mercredi.

«Quarante centimètres de neige, c’est 20% de la neige de tout un hiver en une nuit! Le défi était de taille», a expliqué le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin, sur les ondes de LCN.

«Les rues sont praticables, il n’y a aucun problème: les rues artérielles sont bien dégagées, les trottoirs des rues artérielles ça va bien aussi. On demande aux citoyens d’être patients parce que, pour les rues secondaires, les rues transversales, on va avoir besoin d’encore un peu de temps pour compléter le travail sur les trottoirs», a-t-il ajouté, rappelant que le réseau compte 10 000 km, soit l'équivalent d'un vol aller-retour entre Montréal et Paris.

«La priorité, aujourd'hui, c'est les accès aux édicules de métro, les grandes lignes de transport en commun et les hôpitaux», a spécifié M. Sabourin.

La Ville prévoit qu’il faudra sept ou huit jours pour dégager toutes les rues de cette bordée; la plus importante cet hiver. Selon le porte-parole de la Ville, cette nouvelle opération de chargement de la neige coûtera «au bas mot» 40 millions $, sur un budget de 165 millions $.