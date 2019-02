Évasion et Zeste s’ajoutent officiellement au bouquet de chaînes spécialisées de Groupe TVA

La transaction menant à l’acquisition des chaînes spécialisées Évasion et Zeste par le Groupe TVA est maintenant bouclée, a annoncé cette filiale de Québecor Média, mercredi.

«Évasion et Zeste sont deux marques prestigieuses qui font écho à l’intérêt des consommateurs pour des sujets qui les passionnent, soit la cuisine et le voyage. C’est donc avec un grand plaisir que nous ajoutons ces marques à notre offre de contenu au bénéfice de nos téléspectateurs et de nos annonceurs», a indiqué la présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu, Québecor Contenu, France Lauzière.

«Nous déploierons toutes les ressources et les efforts nécessaires pour maximiser la notoriété déjà fort appréciable de ces deux chaînes et propulser leurs contenus auprès des Québécois», a poursuivi Mme Lauzière, par communiqué.

Le Groupe TVA exploite plusieurs autres chaînes spécialisées, soit LCN, TVA Sports, AddikTV, CASA, MOI ET CIE, Prise 2 et Yoopa.

À la mi-janvier, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) avait donné son aval à la transaction évaluée à 24 millions $.

En avril 2018, Groupe TVA avait indiqué avoir conclu des ententes en vue de se porter acquéreur des sociétés du groupe Serdy Média inc. et Serdy Vidéo inc.

Au printemps dernier, le président et chef de la direction de Serdy Média, Sébastien Arsenault, avait expliqué avoir pris la décision de se départir des chaînes Évasion et Zeste en raison de l'environnement difficile dans lequel évoluent les médias indépendants.

«C'est un geste très difficile que je pose aujourd'hui, mais à mon avis essentiel afin de maintenir la croissance de ces deux chaînes», avait-il alors indiqué.

Lancée en 2000, la chaîne Évasion propose des émissions traitant avant tout de voyages, de tourisme et d'aventure.

De son côté, Zeste offre depuis 2010 des émissions destinées principalement aux passionnés de gastronomie et de cuisine.