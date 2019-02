Ford rappelle près de 1,5 million de camions F-150

La compagnie Ford a procédé mercredi au rappel de près de 1,5 million de camions F-150 en Amérique du Nord, dont environ 221 000 au Canada, en raison d’un problème de transmission.

Le rappel affecte des modèles entre 2011 et 2013 du Ford F-150 équipés d’une transmission automatique à six vitesses.

Selon un communiqué de la compagnie, le problème peut engendrer une perte intermittente du signal de capteur de vitesse de sortie du module de commande du groupe motopropulseur et ainsi causer une rétrogradation involontaire en première vitesse. Selon la vitesse du véhicule, le problème pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule.

Ford est au courant de cinq cas d’accidents reliés à ce problème.

Les modèles touchés ont été construits entre avril 2010 et octobre 2013 à l’usine de Dearborn et entre mai 2010 et novembre 2013 à l’usine de Kansas City.

Ford a aussi procédé au rappel de certaines unités des modèles suivants:

- Ford Mustang 2019

- Lincoln Continental 2017-2019

- Lincoln Nautilus 2019

- Lincoln Navigator 2019

Les propriétaires touchés par ce rappel peuvent retourner leur camion au concessionnaire où les réparations seront effectuées.