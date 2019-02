Il relâche un rat dans un McDonald’s et cause une panique générale

Un homme a relâché un gros rat blanc dans un restaurant McDonald’s de Newark, au New Jersey, la semaine dernière, causant une panique générale à l’intérieur de l'établissement.

Une vidéo diffusée sur Facebook le 6 février dernier montre un jeune homme, accompagné d’un enfant, entrer dans un restaurant McDonald’s du centre-ville de Newark. Il transporte avec lui un contenant en plastique dans lequel se trouve un rat blanc.

L’homme se dirige vers le centre du restaurant, où il ouvre le contenant et laisse tomber le rongeur par terre avant de prendre la fuite.

Les clients, visiblement pris de panique, se bousculent alors vers la sortie de l’établissement.

Selon la chaîne américaine CBS, McDonald’s collabore actuellement avec la police pour identifier l'individu en question.

«La sécurité de nos clients et la propreté de nos restaurants sont nos priorités. À la suite de cet incident, le personnel de notre restaurant a soigneusement nettoyé et assaini la salle à manger et a contacté la police. Nous travaillons actuellement avec les forces de l’ordre pour identifier la personne responsable de cet acte délibéré», a expliqué le propriétaire de la succursale dans une déclaration officielle.