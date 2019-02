La tempête en images

La tempête de neige qui s’abat sur plusieurs régions du Québec depuis la fin d’après-midi, mardi, paralyse complètement la province.

Au total, plus de 1000 écoles et CPE de la province ont été fermés, plus d’une centaine de vols annulés ou retardés et les conditions routières sont difficiles.

Voici les impressionnantes images de cette tempête.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Une tempête hivernale s'est abattue sur Montréal le mercredi 13 février 2019. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Une tempête hivernale s'est abattue sur Montréal le mercredi 13 février 2019. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Une tempête hivernale s'est abattue sur Montréal le mercredi 13 février 2019. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI Une tempête hivernale s'est abattue sur Montréal le mercredi 13 février 2019. TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Erik Peters/AGENCE QMI Un autre autobus n'était pas en mesure de monter la côte de la rue Papineau en direction sud, au sud de Fleury à Montréal. Le 13 Février 2019. ERIK PETERS/AGENCE QMI

Erik Peters/AGENCE QMI Un semi-remorque n'était pas en mesure de monter la côte de la rue Papineau en direction sud, au sud de Fleury à Montréal. Le 13 Février 2019. ERIK PETERS/AGENCE QMI

Guy Martel/Agence QMI 13 février 2019 photos tempête région de Québec autoroute Félix Leclerc et autres. Vers 6.00. Guy Martel / AGENCE QMI

Guy Martel/Agence QMI 13 février 2019 photos tempête région de Québec autoroute Félix Leclerc et autres. Vers 6.00. Guy Martel / AGENCE QMI

Guy Martel/Agence QMI 13 février 2019 photos tempête région de Québec autoroute Félix Leclerc et autres. Vers 6.00. Guy Martel / AGENCE QMI

Guy Martel/Agence QMI 13 février 2019 photos tempête région de Québec autoroute Félix Leclerc et autres. Vers 6.00. Guy Martel / AGENCE QMI

Guy Martel/Agence QMI 13 février 2019 photos tempête région de Québec autoroute Félix Leclerc et autres. Vers 6.00. Guy Martel / AGENCE QMI















































Voyez des images de la neige à Montréal:

Voyez des images de la neige à Québec:

Voyez des images d'autobus de la STM enlisés à Montréal:

Voyez des images de la route entre Laval et Montréal: