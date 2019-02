«C’est l’enfer à Québec, restez chez vous»

La Capitale nationale s’est réveillée ce matin ensevelie sous la neige. Les routes sont enneigées et la visibilité est réduite, voire nulle sur plusieurs secteurs.

«Vraiment pas beau» sur les routes, plusieurs fermetures

Plus de 1000 écoles fermées; consultez notre liste complète

À certains endroits, avec la poudrerie, on ne voit qu’à quelques mètres seulement devant soi.

«C’est l’enfer, restez chez vous, lance un automobiliste rencontré par TVA Nouvelles. On met les grosses bottes pour venir travailler. On ferme la compagnie aujourd’hui. Il y a des accidents partout, ça ne vaut pas la peine.»

L'autoroute Dufferin-Montmorency était fermée vers 12h entre la côte de la Potasse et l’autoroute 40.

De même la route 132 et l’autoroute 20 sont fermées entre Lévis et Montmagny.

Un remorqueur, qui ne chômait pas en ce matin de tempête, estime qu’il faut au moins trois fois plus de temps pour parcourir la même distance.

«On ne voit même pas à cinq mètres en avant des véhicules, c’est l’enfer. Le monde qui s’aventure aujourd’hui, c’est très risqué», déplore-t-il.

De nombreux établissements scolaires ont dû fermer leurs portes ainsi que des CPE. L’université Laval est même close pour la journée.

Des vols sont retardés ou annulés à l'Aéroport international Jean-Lesage. Le service de traversiers avec Lévis est aussi annulé.

La Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) a fermé son siège social et plusieurs points de service dans la région.

Évolution du mauvais temps

La neige et la poudrerie ont diminué d'intensité ce matin sur le sud du Québec. Environ 5 centimètres supplémentaires sont attendus aujourd'hui.



Plus à l'est, la tempête se poursuit. On prévoit un total de 15 à 25 cm sur vrd régions. De plus, cette neige est accompagnée de vents forts qui produisent de la poudrerie réduisant localement la visibilité à presque nulle.

L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments dans la forte neige et la poudrerie.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête:

Bellechasse

Côte-de-Beaupré - L'île d'Orléans

Lévis

Lotbinière

Portneuf

Québec

Saint-Lambert

Valcartier - Stoneham