Ligne rose: le ministre Bonnardel est «déconnecté de la réalité» selon Valérie Plante

La mairesse de Montréal Valérie Plante croit que le ministre des Transports François Bonnardel est «déconnecté de la réalité» face à la surcharge de la ligne orange et en écartant son projet de ligne rose. Elle l’invite même à faire un tour dans le métro pour constater le fort achalandage.

«Ce n’est pas vrai qu’on peut dire que la ligne bleue, son prolongement, va venir apaiser la ligne orange. Je pense que la ministre est déconnecté de la réalité. Et je l’invite à venir avec moi dans le métro pour être plus sensible face aux utilisateurs qui sont Montréalais, mais sont aussi des gens de Laval, de Longueuil, de la couronne nord et sud», a-t-elle lancé mercredi lors d’un point de presse.

Elle s’est dite déçue que le ministre «retourne du revers de la main» le projet de ligne rose du métro, qui permettrait selon elle de réduire la pression sur la ligne orange.

«J'ai pris le métro récemment. Ça va me faire plaisir de le reprendre avec elle», a déclaré de son côté François Bonnardel à sa sortie du conseil des ministres, mercredi.

Étude à l’ARTM

Valérie Plante a rappelé que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), une agence indépendante et non partisane, est responsable d’étudier les projets de transport dans la région, dont la ligne rose.

«La ligne rose est à ce point pertinente que l’ARTM a dit oui, on va faire un bureau de projet, il faut que le ministre l’entende», a-t-elle soutenu.

«Je demande au ministre de laisser l’agence faire son travail en bonne et due forme, et encore une fois je l’invite avec moi [dans le métro] pour comprendre, parce que clairement il ne comprend pas, alors je veux le familiariser avec la problématique de la ligne orange», a-t-elle ajouté.

Lors d’un déjeuner-bénéfice lundi, François Bonnardel avait déclaré que la ligne rose n’était pas une priorité à «court, moyen et long terme» pour son gouvernement.

Il avait reconnu qu’il y avait une certaine saturation dans le métro à l’heure de pointe. «Je pense que le REM va aider, la ligne bleue va aider, le SRB Pie-IX, ça fait tellement, tellement longtemps qu'on en parle, cela va nécessairement changer la dynamique dans ce coin de Montréal là.»

- Avec la collaboration de Camille Dauphinais-Pelletier