Marie-Ève Janvier se joint aux trois «Gentlemen»

Grande amie de Roch Voisine, Marie-Ève Janvier unira sa voix à la sienne pour les prochains spectacles de la tournée «Forever Gentlemen» mettant également en vedette Garou et Corneille dans des habits de crooner.

À compter du 1er mai à l'Étoile Banque Nationale, à Brossard, la chanteuse et le trio interpréteront des classiques comme «Fly Me To The Moon», «La mer», «New York, New York», «La belle vie!» et «My Way» plus de 20 soirs au Québec, jusqu'à la mi-juin.

«Quand l'idée d'ajouter une femme à la distribution nous est venue, le nom de Marie-Ève s'est rapidement imposé. Sa polyvalence, sa voix et son charme ajouteront assurément au spectacle», a laissé savoir Roch Voisine dans un communiqué.

Des retrouvailles

Ce ne sera pas la première fois que Marie-Ève Janvier chantera en compagnie des trois hommes. «Je conserve des souvenirs bien précieux de cette expérience et je ne pouvais refuser une si belle occasion de renouer avec ma passion auprès d'eux!», s'est-elle enthousiasmée.

En plus du nouveau quatuor, un orchestre de 12 musiciens – dont huit cuivres – sera présent sur scène. Les répétitions auront lieu dans quelques semaines.

Pour connaître toutes les dates du concert: forevergentlemen.com.