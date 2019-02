«N'est-ce pas romantique»: rater sa cible

Dans «N'est-ce pas romantique», Rebel Wilson tente de suivre les traces d’humoristes telles que Kristen Wiig, Melissa McCarthy ou Amy Schumer, sans y parvenir.

La promesse du scénario d’Erin Cardillo, Dana Fox et Katie Silberman était alléchante. Le trio promettait de se moquer des clichés véhiculés par les comédies romantiques. Ainsi, lorsqu’elle est enfant, Natalie (Alex Kis) passe son temps à regarder de tels films, dont le classique «Une jolie femme». C’est lors d’un de ces moments que sa mère (Jennifer Saunders) en profite pour lui donner une leçon de vie: l’amour vu au grand écran n’existe pas.

Nous retrouvons ensuite Natalie adulte (Rebel Wilson). Architecte new-yorkaise, elle se fait marcher dessus par différents collègues, à l’exception de Josh (Adam Devine), son meilleur ami. Même Blake (Liam Hemsworth), client multimillionnaire de l’agence, ne la prend pas au sérieux.

Tout change lorsque Natalie reçoit un coup à la tête. Lorsqu’elle se réveille, le monde autour d’elle n’existe plus, les rues de New York sont propres et sentent les fleurs, les gens l’adorent et se pâment devant sa beauté, son voisin Donny (Brandon Scott Jones) est désormais son meilleur ami gai. Quant à Blake, il tombe amoureux d’elle au premier regard. Et comme Natalie n’a qu’une seule envie, celle de retrouver son existence imparfaite, mais réelle, elle en déduit qu’il faut que Blake et elle forment un couple parfait pour que cet univers improbable cesse d’exister.

Voulant ridiculiser (mais gentiment, pas question de taper trop fort), les classiques du genre, le scénario porté à l’écran par Todd Strauss-Schulson («Harold et Kumar fêtent Noël en 3D») met en relief l’incohérence des comédies romantiques. Qu’il s’agisse des situations abracadabrantes ou des personnages obéissant tous à des clichés éculés et indigestes (le meilleur ami gai, la rivale au bureau, la femme parfaite à la carrière improbable incarnée par Priyanka Chopra, etc.), tout y passe.

Certaines rares plaisanteries fonctionnent et font pouffer de rire (le vocabulaire de Blake notamment), mais le reste, incluant l’utilisation de chansons pop romantiques par excellence, tombe à plat.

En déconstruisant les comédies romantiques tout en utilisant les ressorts du genre, «N'est ce pas romantique» accomplit le prodige de s’auto-ridiculiser. Ce long métrage d’à peine 90 minutes vieillit très mal au fur et à mesure qu’on le regarde, chaque scène étant instantanément dépassée.

Note: 1 sur 5