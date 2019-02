Niveau de vie des Québécois: il faut réduire les dépenses de l’État, juge l’IEDM

L’amélioration du niveau de vie des Québécois passe par une réduction des dépenses publiques, plaide l’Institut économique de Montréal (IEDM), dans une nouvelle étude publiée mercredi.

Selon le groupe de réflexion sur les politiques publiques, qui se dit indépendant, la réduction des dépenses de l’État permettra à terme de diminuer les impôts et, incidemment, de stimuler l’investissement local et étranger.

Par le fait même, la productivité des Québécois augmentera, et du même coup, leur niveau de vie, juge l’IEDM.

«Le Québec a enregistré l'un des plus faibles taux de croissance du niveau de vie parmi les pays développés depuis les années 1980 et se classe en queue de peloton quand on compare son niveau de vie avec celui d'autres pays et provinces. Nous pouvons sortir de ce marasme, notamment en haussant notre productivité», a indiqué Germain Belzile, chercheur associé senior à l'IEDM et coauteur de la publication, par communiqué.

L’auteur fait remarquer que dans l’ensemble du Canada, le poids de l’État représente 41 % du produit intérieur brut (PIB), tandis qu’au Québec, ce ratio atteint 52 %. Selon l’IEDM, un tel niveau d’intervention dans l’économie porte atteinte aux potentiels gains de productivité que pourrait obtenir le Québec, nécessaires à une hausse du niveau de vie.

«Si le gouvernement veut vraiment encourager l'investissement privé – et il n'y a aucune raison d'en douter –, il doit prioriser une réduction de ses dépenses et, plus généralement, intervenir moins dans l'économie. C'est de cette seule façon que le potentiel de prospérité des Québécois sera pleinement réalisé», a également indiqué M. Belzile.