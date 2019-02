«On continue de suivre la situation de près» - Geneviève Guilbault

Les ministres des Transports et de la Sécurité publique assurent garder un œil sur la tempête qui déferle sur le Québec, mais aucune situation grave n’a été rapportée pour l’instant, ont-ils indiqué mercredi.

«Vraiment pas beau» sur les routes, plusieurs fermetures

L'application mobile Québec 511 en panne au mauvais moment

«On continue de suivre la situation de près. La tempête se déplace vers l’est du Québec», a indiqué la ministre Geneviève Guilbault, lors d’une mêlée de presse.

Elle a également indiqué que «rien de majeur» ne s’est produit. «Aucun blessé, aucun décès», a-t-elle ajouté.

Nos équipes de @secpubliqueqc et @Transports_Qc assurent une vigie constante partout au Québec. Si vos déplacements ne sont pas essentiels, il est préférable d'éviter les risques en restant à la maison ce matin. #securitéroutiere https://t.co/kSsl7Q285B — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) 13 février 2019

Quant à l’État des routes, le ministre des Transports, François Bonnardel, a indiqué que «le travail se fait de bonne façon: autant par nos équipes en régie à Montréal, à Québec et ailleurs que par nos entrepreneurs privés».

À 6 h mercredi matin, on rapportait «certaines fermetures [de route] à gauche et à droite et des vents assez violents» dans plusieurs régions du Québec.

«Donc on suit la situation de près. J’aurai un autre rapport dans la journée», a ajouté le ministre Bonnardel.

Ce dernier assure que «l’interaction entre les différents paliers, [soit] avec la Sécurité publique, avec la Sûreté du Québec et avec les remorqueurs» a été grandement améliorée depuis la tempête de mars 2017, où 300 véhicules étaient restés prisonniers des neiges pendant de longues heures sur l’autoroute 13, à Montréal.

Pour sa part, le premier ministre François Legault a tenu à souligner le travail des autorités en place.

«Je remercie tout le personnel aux transports, à la Sécurité publique, les policiers. Je pense qu’on a réussi cette nuit à éviter le pire. C’est sûr qu’il y a eu des sorties de route, des accidents, mais il n’y a rien eu de majeur. Personne n’est resté emprisonné, ou n’a pas été secouru, donc je veux remercier [...] tous les gens qui ont travaillé, qui ont passé la nuit à essayer de minimiser les impacts de cette tempête.»