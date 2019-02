Le Québec paralysé par la tempête

L’importante tempête qui s’est installée sur le Québec depuis mardi soir perdure, mercredi, rendant les déplacements particulièrement compliqués. De nombreuses commissions scolaires ont annoncé la fermeture d’écoles et des vols ont également été annulés à l’aéroport Montréal-Trudeau.

La tempête a laissé jusqu’à 30 cm de neige dans certains endroits et une dizaine supplémentaires étaient à prévoir au cours de la journée.

L’avis de tempête hivernale émis mardi par Environnement Canada est toujours en vigueur sur la plupart des secteurs.

Après le bassin des Grands Lacs, le sud et le centre du Québec, la tempête s’est déplacée sur le Bas-Saint-Laurent, dans la nuit de mardi à mercredi, et touchera la Gaspésie mercredi. De 20 à 30 centimètres sont attendus sur ces régions.

Les conditions météorologiques devraient s’améliorer sur le sud du Québec mercredi matin tandis que la région de Québec devra patienter jusqu’en après-midi ou tôt en soirée.

L’accumulation de neige et les vents forts rendront la visibilité presque nulle et les déplacements particulièrement difficiles dans certains endroits.Écoles et CPE fermés et vols annulés.

De nombreuses commissions scolaires ont fermé leurs écoles aujourd'hui. Plusieurs CPE ont aussi décidé de fermer leurs portes.

L’Université de Montréal a annoncé tôt mercredi qu’elle suspendait ses activités pour la journée.

Même chose du côté de l’UQAM, en incluant ses campus en région, ainsi que l’université Laval, à Québec.

Quant aux aéroports de Montréal-Trudeau et Jean-Lesage, des centaines de vols ont été retardés ou tout simplement annulés en raison des mauvaises conditions.

Postes Canada a interrompu la livraison du courrier au Québec, mercredi, vers 14 h 30, jugeant les conditions trop dangereuses.

En raison des conditions météorologiques rigoureuses partout au Québec, il n'est pas sécuritaire de livrer le courrier aujourd'hui. La livraison reprendra dès qu’elle pourra se faire de façon sécuritaire. — ici Postes Canada (@postes_aide) 13 février 2019

La Ville de Montréal a aussi incité ses citoyens à rester à la maison mercredi.