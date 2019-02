Tempête: moins pire en Estrie qu'ailleurs

L'Estrie a été moins touchée que les autres régions par la tempête de neige. Une trentaine de centimètres sont tombés jusqu'à maintenant et ça s'est somme toute assez bien passé sur les routes. Et cela, entre autres en raison d'une accalmie dans la tempête mercredi matin entre 7h et 9h.

Il faut dire aussi que les écoles étaient fermées et beaucoup de parents ont décidé de rester à la maison. Il fallait toutefois quand même adapter sa conduite.

À Sherbrooke, la côte de la rue Don-Bosco était très glissante. Un automobiliste s'y est enlisé dans un banc de neige. «Je m'en venais doucement. J'ai fait en sorte de rentrer dans le banc de neige plutôt que d'aller en bas de la côte où je partais tout droit vers la rue King», a raconté Ali Madougou.

Heureusement, de bons Samaritains sont venus à ça rescousse.

