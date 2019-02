Un don de 200 millions $ à l’Université McGill

L’Université McGill a reçu mercredi un don «exceptionnel» de 200 millions $, ce qui permettra de créer des bourses d’études pour la maîtrise ou des études professionnelles.

Le don des philanthropes John et Marcy McCall MacBain, versé à l’approche du 200e anniversaire de l’établissement d’enseignement supérieur qui sera souligné en 2021, serait le don privé le plus important de l’histoire du Canada pour une université.

Les bourses permettront de couvrir les frais de scolarité et d’autres frais, et offriront aussi aux étudiants une allocation et un programme de mentorat et de formation immersive.

«Marcy et moi avons tous les deux fait nos études au sein du réseau universitaire public canadien. Nous sommes donc bien placés pour savoir à quel point des universités comme McGill peuvent aplanir les inégalités sociales et porter les étudiants de talent vers les plus hauts sommets », a déclaré par écrit l’entrepreneur John McCall MacBain.

Des étudiants canadiens pourront déposer leur candidature pour ces bourses à partir de l’automne 2020 pour une première cohorte l’année suivante. Les bourses seront offertes aux étudiants internationaux à partir de la troisième année d’existence du programme, et après cinq ans ce seront 75 étudiants de McGill qui en profiteront.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la principale et vice-chancelière de McGill, Suzanne Fortier, ont remercié chaleureusement le geste des deux donateurs, qui aidera les étudiants qui se démarquent dans leur domaine à se perfectionner.

«Ce sont les leaders de demain, et permettons-nous tous de rêver aujourd’hui à ce qu’ils accompliront dans le futur», a souligné Mme Fortier.