Un petit conseil avant le début du chargement de la neige

L’opération de chargement de la neige doit débuter mercredi soir à Montréal. Après de telles accumulations, elle pourrait durer plus de sept jours. Les citoyens sont donc appelés à collaborer le plus possible.

Le responsable du déneigement, Jean-François Parenteau, a d’ailleurs donné un petit conseil via Twitter.

«Si c’est possible pour vous, pourquoi ne pas sauter une semaine pour déposer vos bacs (de recyclage) ? Cela aidera grandement à la collecte et surtout, à l’opération déneigement !», a-t-il écrit.

❄️Mon petit conseil du jour:



Si c’est possible pour vous, pourquoi ne pas sauter une semaine pour déposer vos bacs? Cela aidera grandement à la collecte et surtout, à l’opération déneigement! 😉 pic.twitter.com/M2n00D8eEU — J-F Parenteau (@JFParenteau) February 13, 2019

De plus, les Montréalais doivent à nouveau respecter les interdictions de stationner afin d’éviter les retards liés au remorquage de véhicules.

L’opération sera lancée à 19 h dans tous les arrondissements. Au total, 40 centimètres de neige étaient tombés sur la métropole vers 9h, mercredi.