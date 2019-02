«Vraiment pas beau» sur les routes, plusieurs fermetures

De nombreuses routes du Québec, principalement dans la région de la Capitale-Nationale, sont fermées en raison des conditions météorologiques difficiles.

À Laval, l’autoroute 13 est complètement fermée en direction nord après le boulevard Notre-Dame en raison d’un accident impliquant plusieurs camions.

«C’est vraiment pas beau» sur les routes, a lâché le porte-parole du ministère des Transports du Québec, Guillaume Paradis, en entrevue à LCN mercredi matin. La situation s'améliore toutefois d'heure en heure.

La clé pour se déplacer: consulter Québec 511 et sa carte interactive pour voir ce qui est ouvert ou fermé sur son trajet, mentionne M. Paradis.

Difficile à Québec

Dans la région de Québec, on déplore une visibilité nulle et plusieurs fermetures de route. C’est vraiment dans ce secteur que les conditions sont les pires, a indiqué le porte-parole.

Notamment, le lien routier pour se rendre à l'île d'Orléans a été fermé en raison de la visibilité nulle.

Le pont de #IledOrléans est actuellement fermé par @SureteEst et @SPCIQ . Visibilité nulle. Vidéo prise à l’accès nord du pont, près de #DufferinMontmorency. pic.twitter.com/EsZeCTXDdf — Guillaume Paradis (@Guill_Paradis) 13 février 2019

La circulation a été interrompue sur l'autoroute 20 et la route 132 entre Lévis et Montmagny. Des segments sont aussi fermés sur la Rive-Sud, notamment dans Bellechasse. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le «triangle d'Hébertville» est l'endroit le plus problématique.

Pour suivre les événements de minute en minute: Twitter de Québec 511 - Québec et Lévis

Visibilité réduite à Montréal

Dans la région de Montréal, la majorité des routes étaient dégagées en après-midi. On ne déplore pour le moment aucune fermeture, hormis le tronçon de la 13 Nord à Laval.

Fait à noter: la voie réservée sur le pont Champlain n'était pas accessible mercredi matin en raison des conditions routières.

Pour suivre les événements de minute en minute: Twitter de Québec 511 - Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a par ailleurs enjoint ses concitoyens à utiliser les transports en commun, particulièrement le métro, pour se déplacer.

Le meilleur moyen pour se rendre au travail pendant la tempête? C’est en métro, bien sûr! Je vous encourage à utiliser les transports en commun aujourd’hui. 🚊🚎 #polmtl pic.twitter.com/OkjDbLorYi — Valérie Plante (@Val_Plante) 13 février 2019

Traverses affectées

Plusieurs services de traversiers de la province sont affectés par les conditions météos extrêmes. La liaison entre Québec et Lévis a été interrompue mercredi matin et plusieurs autres sont ralenties.

Pour avoir les derniers détails sur la situation aux traverses: traversiers.com

Conseil aux automobilistes

- Éviter tout déplacement inutile

- S’assure d’être vu, notamment en allumant ses phares

- Être vigilant et conscient des véhicules qui nous entourent

- Prendre garde aux bretelles d’autoroutes : la priorité est donnée au déneigement des voies rapides, il y a donc des lames de neige dans les entrées et sorties d’autoroute.