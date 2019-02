Arrêté deux fois en deux jours par le même policier pour alcool au volant

Prendre le volant en état d’ébriété n’est jamais une bonne idée. Le faire deux fois dans la même semaine est encore pire. Surtout lorsqu’on se fait arrêter deux fois... par le même policier.

Cette situation pour le moins particulière a pourtant eu lieu dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, en Mauricie.

Un homme de 69 ans a d’abord été arrêté mardi, vers 16 h 30, alors qu’il circulait à très basse vitesse sur la route 138.

Un policier a intercepté le véhicule et a fait subir l’alcootest au sexagénaire. Le taux d’alcool qu’il avait dans le sang à ce moment était presque trois fois plus élevé que la limite permise.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour un mois.

Deux jours plus tard, le jour de la Saint-Valentin, le récidiviste de l’alcool au volant s’est présenté au poste de la Sûreté du Québec de la MRC des Chenaux pour obtenir des explications concernant des documents qu’il avait reçus lors de sa première arrestation.

L’homme était une fois de plus sous l’influence de l’alcool et a été mis en état d’arrestation par le même policier qui l’avait épinglé deux jours plus tôt.

La voiture avec laquelle le chauffard s'était rendu au poste de police a été saisie pour 30 jours et la suspension de son permis a été allongée de deux journées.

L’individu doit comparaître vendredi au palais de justice de Trois-Rivières.