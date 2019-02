Bill Cosby se compare à Martin Luther King

Bill Cosby s'est comparé aux «prisonniers politiques» Martin Luther King Jr. et Nelson Mandela, dans sa première déclaration depuis son incarcération pour agression sexuelle.

Dans sa déclaration, publiée par son porte-parole Andrew Wyatt sur CNN, il explique n'avoir «aucun remord» et a comparé ses conditions de vie en cellule à celles de Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, ou Mahatma Gandhi.

«Mes croyances politiques, et mes actions, qui ont tenté d'humaniser toutes races, genres et religions m'ont fait atterrir dans cet endroit entouré de fil de fer barbelé, dans une pièce faite de fer et d'acier. J'ai maintenant une résidence temporaire qui ressemble aux quartiers de certains des plus grands prisonniers politiques : Martin Luther King Jr, Mahatam Gandhi, Nelson Mandala, Randal Robinson, Benjamin Chavis. Je me tiens en tant que prisonnier politique et je souris. La vérité est forte», explique-t-il.

Bill Cosby a été condamné en novembre à 10 ans de prison pour avoir drogué puis agressée sexuellement Andrea Constand, chez lui, en 2004.