Deuxième incendie suspect en trois semaines dans un presbytère

Le presbytère d’une église désaffectée a été la proie des flammes, tôt jeudi matin, dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

Le 27 janvier dernier, un incendie suspect avait éclaté au même endroit.

Le feu s’est déclaré vers 5 h 10 dans le presbytère situé sur la 8e avenue, près du boulevard Crémazie.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé par le brasier et personne n’a été blessé.

«Suite à l’extinction de l’incendie des éléments sur les lieux, laisse croire que l’incendie pourrait être d’origine criminelle», a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Une enquête a été ouverte par la section des incendies criminels du SPVM et des enquêteurs se rendront sur place pour analyser la scène et faire la lumière sur les circonstances et les causes de l’incendie.