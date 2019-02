Du lait bio en bouteilles

La ferme Y. Lampron de Saint-Boniface produit 4500 litres de lait par jour. Depuis quelques années, un des propriétaires, Alexandre Lampron, rêve d'embouteiller sa production. «J'en ai parlé avec un ami. Il m'est arrivé avec une idée de machine distributrice intelligente.»

Une partie de la production de la ferme sera donc envoyée dans une laiterie pour y être embouteillée. Le lait sera ensuite entreposé dans des distributrices, dans des endroits stratégiques. «Ça pourrait être les marchées publics ou les hôpitaux», avance Guillaume Béland, un des associés dans le projet. «Certaines épiceries sont intéressées parce qu'on gère la consigne, les écoles pourraient être intéressantes, les marchés en vrac zéro déchet.»

Via le site laiterielampron.com, les gens pourront obtenir un code-barre qui permettra de gérer la consigne. C'est aussi sur cette plate-forme qu'ils pourront régler leurs achats.

«On pousse beaucoup pour le membership» ajoute M. Béland. Avec ça on serait capable de faire du développement de produits, leur suggérer de nouveaux produits, faire du testing en famille, les inviter à la ferme.»

Le projet adhère au mouvement zéro déchet, mais aussi à tout le principe de traçabilité des aliments. «On fait du lait biologique, on mise beaucoup sur le confort des animaux» confie M. Lampron.»Depuis quelques années, notre ferme arrive première pour la qualité du lait biologique au Québec.»

Déjà les intentions d'achats sont suffisantes à Saint-Boniface et Shawinigan pour justifier une première distributrice au printemps. Dès que la demande sera suffisante à Trois-Rivières, une distributrice y sera aussi installée. Et à long terme, on vise carrément une laiterie.

La Mauricie compte plus de 200 producteurs laitiers. En 2018, la région a produit à elle seule près de 230 millions de pintes de lait.