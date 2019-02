Écriture inclusive à l’UQAM : «faut sortir ça les mots masculins et féminins»

La décision du Montréal Campus, un journal étudiant de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), d'adopter l’écriture inclusive soulève l’incrédulité chez Richard Martineau.

«Pour parler de quelqu’un de non binaire, et on en connaît des tonnes, on ne dira pas plus ‘il’ et ‘elle’, on dira ‘ille’ ou ‘yelle’», cite en exemple le chroniqueur lors de son passage à l’émission Québec-Matin.

«Les étudiants» deviendraient donc aussi «la communauté étudiante» dans la publication.

«On est en 2019, on est fluide! Il n’y a plus ça les hommes et les femmes. Faut sortir ça les mots masculins et féminins», a ironisé le chroniqueur avant de donner quelques exemples.

«Ça, c’est UN bureau. J’ai regardé partout et je n’ai pas trouvé de zizi», a imagé Richard Martineau avant de suggérer à la blague qu’on devrait peut-être aussi remplacer les points «agressifs» en fin de phrase par des virgules «généreuses» ou créer un journal pour les dyslexiques où les lettres seraient déjà mélangées.

«Pourquoi la page est-elle blanche dans un journal? C’est raciste ça! Les pages devraient être noires», a conclut le chroniqueur en riant.