Gad Elmaleh répond aux accusations de plagiat

Gad Elmaleh répond pour la première fois aux accusations de plagiat dont il fait l’objet depuis quelques temps.

L’humoriste français s’est tourné vers Twitter, plus tôt aujourd’hui, pour s’adresser à ses détracteurs.

Chouchou à quelque chose à vous dire pic.twitter.com/4u2yJ3PgLt — GAD (@gadelmaleh) 14 février 2019

Dans une vidéo d’environ une minute trente secondes, l’humoriste utilise Chouchou, un de ses personnages fétiches, et s’adresse directement à la caméra.

«Salut mes amours, coucou mes emmerdes», lance Chouchou (Gad) au début.

«J’entends bien sûr, il a pris un mot par ci, un mot par là, c’est quoi cette phrase? Il ressemble pas un peu à cette fin de phrase!», ajoute-t-il.

«Et les haineux, quelque part leur cœur il saigne! Alors on va leur dire, qu’ils aillent tous se faire bien... cajoler! Je vous aime», conclut l'humoriste.

CopyComic

Le compte YouTube Copycomic a publié ces dernières semaines deux vidéos montrant des passages d’humoriste américains, français ou québécois combinés à des extraits de Gad Elmaleh.

Les ressemblances sont souvent troublantes.

Dans le premier montage, Martin Matte et Patrick Huard y étaient cités en exemple et Louis-José Houde et Martin Petit dans le deuxième montage.