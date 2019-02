Insultes dans les estrades, pétition pour exclure un jeune, rencontre avec l’entraineur sans ses parents, les comportements inappropriés dans les arénas du Québec sont trop nombreux. Hockey Québec vient de lancer un guide, mais est-ce assez? Doit-on aller plus loin?

À lire aussi: «J.E.» | Des parents en colère contre Hockey Québec

Jean-Charles Lajoie, animateur de TVA Sports et père de trois hockeyeurs, dénonce depuis des années les façons de faire chez Hockey Québec, surtout le parcours long et sinueux qu'un parent doit emprunter pour porter plainte. Pour lui, le guide n’est pas du tout la solution.

«Je pense à des parents qui se sentent lésés. Il n’y a personne qui va dire : "Ça y est. On est sauvé parce qu'on a un guide". Ça me semble être de la boucane, de la poudre aux yeux!» de dire JiC.

Selon lui, il faudrait une police indépendante. «Il faut créer une forme de bureau ombudsman qui va gérer tous les aspects extérieurs au hockey mineur. Un arbitre neutre, indépendant, au niveau provincial», affirme-t-il.

L’animateur ajoute que cette autorité pourrait intervenir non seulement dans le hockey, mais aussi dans tous les autres sports, du soccer à l’escrime en passant par l’équitation.

«Qu’on crée du côté de l’État cette structure indépendante qui est chargée de veiller aux bons intérêts des jeunes», conclut-il.

Pour le directeur général d'Hockey Québec, la structure actuelle de la fédération assure un bon encadrement aux jeunes et aux parents qui se sentent lésés.

«Hockey Québec, c'est le grand frère qui supporte et Hockey Québec devient juge et arbitre quand on en sent le besoin», explique Paul Ménard, directeur général chez Hockey Québec.

Hockey Québec admet toutefois qu’il y a du travail à faire et que le guide n’est qu’une première étape.

«Je peux vous annoncer en primeur qu’on s’en va aussi vers un guide d’encadrement sur les réseaux sociaux autour des matchs», annonce M. Ménard.