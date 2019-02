Pour ou contre la maternelle 4 ans? Le débat a été relancé entre nos analystes de «La Joute» après le dépôt de la loi à l’Assemblée nationale ce jeudi.

«Je n’ai pas le goût de décider à 4 ans, ce que je vais faire de mon enfant. Est-ce que je dois absolument l’envoyer à la maternelle 4 ans alors que mes services en CPE sont excellents. Ce sont des choix auxquels les parents n’ont pas le goût d’être confrontés», a fait savoir Stéphane Bédard.

«Tu me décourages Stéphane. C’est un réflexe péquiste que de dire que l’État c’est mieux que les parents. Je tombe en bas de ma chaise de t’entendre dire ça. Moi je suis pour davantage de choix que moins», lui a répliqué Jonathan Trudeau.

«Au Québec, on a ce réflexe de dire "ne vous posez pas de questions, on va vous dire ce qui est bon pour vous". On le voit que ça donne de bons résultats», a-t-il ironisé.

«Si les parents peuvent avoir le choix selon ce qu’ils veulent, le profil de leurs enfants, je ne vois pas comment on peut être contre ça.»

