Le NM Apollo entre en service à Matane

Le traversier NM Apollo a quitté le quai à 14h comme prévu, de quoi soulager la Société des traversiers du Québec qui a eu beaucoup de fil à retordre avec la traverse Matane-Côte-Nord au cours des dernières semaines.

Le NM Apollo, acheté quelques jours avant Noël au coût de 2,1 millions de dollars, devrait être en service pour les trois à quatre prochains mois.

Même s’il peut contenir trois fois moins de passagers et de véhicules que le F.A.-Gauthier, la STQ soutient qu’il fera le travail en attendant la saison estivale.

Il s’agit quand même du troisième navire auxquelles à recours la STQ depuis que le F.A.-Gauthier est hors service en raison d’un bris majeur à ses deux propulseurs.

La STQ devrait regagner la confiance des usagers. «Ça été très dur les deux derniers mois, beaucoup de retards pour les livraisons de bière, c'est sûr que les clients n'étaient pas contents», explique un homme rencontré par TVA Nouvelles.

Entre-temps, les démarches se poursuivent en vue d’acquérir un nouveau navire de remplacement permanent et plus gros. Des négociations sont toujours en cours avec une entreprise européenne.

On devrait en apprendre plus à ce sujet lundi alors que le ministre des Transports, François Bonnardel, et le nouveau PDG de la STQ, Stéphane Lafaut, seront à Matane pour rencontrer des élus et la presse.

