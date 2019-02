Peu importe la décision que le Parti libéral du Canada prendra dans l’affaire SNC-Lavalin, il est coincé, analyse Mario Dumont.

Mercredi, les députés libéraux d’un comité parlementaire ont bloqué le témoignage de la principale intéressée dans l’enquête sur une présumée ingérence politique dans l’affaire SNC-Lavalin, la ministre démissionnaire Jody Wilson-Raybould.

Les membres du comité à majorité libérale doivent se réunir mardi prochain pour décider de la liste des témoins et du calendrier de l’enquête.

Dans sa chronique au «Québec Matin», Mario Dumont a souligné que peu importe leur choix, ces députés auraient été mal pris s’ils avaient permis le témoignage de l’ex-ministre.

«Si tu dis oui, il va falloir que tu fasses l’enquête, que t’interroges des gens, tu vas fixer des réunions où les médias vont débarquer, ça va être un show terrible», estime M. Dumont.

De l’autre côté, «si tu dis non, l’opposition va arriver la semaine prochaine à la Chambre des communes et va dire qu’ils voulaient faire une séance du comité parlementaire de la justice, et les libéraux ont bloqué ça parce qu’ils ne veulent pas qu’on fasse la lumière.»

«Tu es un peu coincé des deux côtés», soulève-t-il.