Les spermatozoïdes plus faibles abandonnés derrière des «barrières»

Des scientifiques de l’Université Cornell ont récemment mis en lumière le difficile chemin entrepris par un spermatozoïde pour atteindre l’ovule, révélant une série d’«obstacles» punitifs pour les nageurs les moins athlétiques.

L’appareil reproducteur féminin est conçu d’une façon à rejeter le sperme moins puissant, ne permettant ainsi qu’aux spermatozoïdes les plus rapides de franchir une série de «barrières», ont découvert les chercheurs.

Dans un article publié dans la revue Science Advances, l’équipe explique avoir utilisé une série de modèles et de simulations par ordinateur pour traquer la quête du sperme, du col de l’utérus jusqu’à l’ovule.

Ils ont remarqué que les spermatozoïdes les plus faibles restaient coincés à certaines «barrières» – des sténoses, c’est-à-dire des rétrécissements du canal reproducteur – alors que les plus rapides étaient en mesure de franchir ces obstacles pour se rendre jusqu’à l’ouverture.

«Les sténoses à l’intérieur du canal où le sperme circule jouent un rôle de barrière, expliquent les auteurs. Les spermatozoïdes possédant une vélocité plus grande au seuil nécessaire parviennent à franchir la sténose, alors que les plus lents s’accumulent derrière la sténose.»

Les chercheurs ajoutent que les spermatozoïdes «forment une hiérarchie» en s’accumulant le long des sténoses, nageant dans une formation ressemblant à celle d’un papillon.

«La structure hiérarchique impose une compétition au sein du sperme, la plus intense étant celle entre les micronageurs les plus tenaces en comparaison avec les plus lents.»

Dans leur étude, les chercheurs ont étudié le sperme humain et celui de taureaux. Les deux cas ont donné des résultats similaires. Si ces derniers ne sont pas nécessairement étonnants, ils permettent de mieux comprendre la complexe épopée d’un spermatozoïde à l’intérieur de l’appareil reproducteur féminin.

«Le comportement semblable à celui d’une barrière des sténoses suggère l’existence d’un mécanisme de sélection basé sur la motilité à l’intérieur de l’appareil reproducteur», notent les scientifiques. En d’autres mots, les cellules les plus motiles – celles capables de se déplacer avec le plus d’indépendance – sont les plus susceptibles de se rendre rapidement jusqu’à l’œuf.