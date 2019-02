Les analystes de «La Joute» comprennent mal les difficultés du gouvernement fédéral pour rapatrier les Canadiens qui se trouvent actuellement en Haïti où se déroulent de violentes manifestations.

«Il y a eu un problème, il faut venir aider rapidement. Ce n’est pas le signe d’une très grande organisation ni de courage que le Canada barre les portes de son ambassade et ne fasse rien pour sortir les Canadiens de là», a dit Thomas Mulcair.

«La sortie de Mélanie Joly laisse perplexe. Elle dit que c’est aux familles de signaler à l’ambassade leurs proches qui sont là-bas. Ils ne sont pas supposés d’avoir déjà cette information-là? Ce n’est pas la responsabilité du gouvernement beaucoup plus que des familles?»

«Ça n’a pas de bon sens. On parle de notre monde coincé là-bas. On fait la leçon partout dans le monde sur la protection des droits humains, puis là on dit que ce n’est pas grave, on ferme l’ambassade et on se protège entre nous, ça fait pitié», a ajouté Caroline St-Hilaire.

«Comment ça se fait que le premier ministre du Canada ne sorte pas pour rassurer tout le monde? On ne sait pas ce qui se passe. On jase entre nous.»

Si vous êtes en Haïti ou connaissez des gens qui s’y trouvent, n’hésitez pas à nous contacter par la messagerie de notre page Facebook.