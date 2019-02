L’affaire SNC-Lavalin n’est ni perçue ni traitée de la même manière au Québec et dans le reste du Canada, ce qui pourrait encourager les politiciens, particulièrement ceux de l’opposition, à tenir un double discours sur l’épineux dossier pour plaire aux deux électorats à quelques mois des élections.

«Aux partis d’opposition que sont les conservateurs et le NPD [...], je veux juste vous dire qu’on n’est pas niaiseux. On vous surveille. Et si vous ne dites pas la même chose au Canada anglais qu’au Québec, on va le savoir et on va le dire», lance Mario Dumont en guise d’avertissement aux députés des oppositions (qui ne sont pas le Bloc québécois).

C’est qu’au Canada anglais, tout l’accent est mis sur l’aspect politique de la chose, à savoir s’il y a eu, oui ou non, ingérence politique du cabinet du premier ministre Justin Trudeau sur l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould. À contrario, de façon générale, il n’y a pas de considération pour l’entreprise SNC-Lavalin, son avenir et celui de ses employés.

Au Québec, si l’on reconnaît que l’entreprise a baigné dans des scandales de corruption, on n’oublie pas que le gouvernement a créé des accords de réparation spécifiquement pour sauver des entreprises comme SNC-Lavalin – et non ses patrons corrompus – de procédures judiciaires susceptibles de ruiner un fleuron d’ici.

Pour Mario Dumont, les partis d’opposition sont actuellement «sur la ligne», eux qui se réjouissent d’avoir finalement Justin Trudeau dans les câbles.

«Il n’y a pas de doute qu’il faut faire la lumière là-dessus. Et s’il y a eu ingérence dans la justice, c’est grave, ça doit être su, évoque le commentateur politique. Mais on doit traiter le dossier dans son ensemble et inclure dans l’affaire que, derrière tout ça, il y a l’avenir d’une entreprise.»

«Aussi tentant que ce soit de casser du sucre sur le dos de Justin Trudeau, poursuit Mario Dumont, on ne peut pas traiter ce dossier-là d’une façon différente pour plaire au Canada anglais sans tenir compte de la réalité d’un siège social qui est, malgré tout, un fleuron du Québec.»