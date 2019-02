Pas de nouveau siège social à New York pour Amazon

Le géant américain de la vente en ligne Amazon a annoncé jeudi qu'il renonçait à implanter un nouveau siège à New York, avec 25 000 emplois à la clé, après les critiques de personnalités politiques new-yorkaises, hostiles au projet.

Après mûre réflexion, «nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec nos plans de construire un nouveau siège» à New York, a annoncé Amazon sur son blogue. «Un certain nombre de personnalités politiques locales ont dit clairement qu'ils s'opposaient à notre présence et ne travailleraient pas avec nous».

Amazon, entreprise en pleine croissance dont le siège principal est à Seattle, avait annoncé en novembre qu'elle allait construire deux nouveaux sièges, l'un à New York, dans le quartier du Queens, et l'autre dans la banlieue de Washington. Mais depuis, de nombreuses personnalités démocrates new-yorkaises avaient critiqué le projet, notamment les avantages fiscaux promis à l'entreprise et ses effets sur le quartier concerné.