Rendement annuel de 9,1% pour Capital régional et coopératif Desjardins

Le fonds de développement Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) a rapporté jeudi un rendement de 9,1 % ainsi qu’un bénéfice net de 174,9 millions $ pour l’exercice financier 2018.

Capital régional et coopératif Desjardins a fait savoir jeudi que la valeur de son action s’est établie à 15,34 $, en hausse de 1,25 $, comparativement à l’an dernier.

Pour l’exercice terminé le 31 décembre dernier, CRCD a déclaré un actif net se chiffrant à 2,1 milliards $, en hausse de 11,5 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net a aussi crû, passant de 112,7 millions $ en 2017 à 174,9 millions $.

En outre, les souscriptions nettes des rachats d’actions ont totalisé 46,9 millions $ au cours de l’exercice, comparativement à 43 millions $ pour l’exercice 2017.

«Malgré les soubresauts des marchés boursiers en 2018, particulièrement au dernier trimestre, CRCD a su tirer son épingle du jeu alors que le portefeuille des autres investissements affiche un rendement de 1,3 % pour l’exercice. La stratégie de gestion des actifs financiers adoptée depuis plusieurs années permet à CRCD de bénéficier d’une bonne complémentarité entre ses deux portefeuilles», a fait savoir le fonds.

Capital régional et coopératif Desjardins appuie près de 470 entreprises et coopératives. Il compte 108 000 actionnaires. Pour 2018, CRCD et ses partenaires ont engagé près de 1,1 milliard $.

Sur sept ans, le rendement composé de l’action du fonds s’établit à 4,8 %, auquel s’ajoute le crédit d’impôt obtenu lors de l’acquisition.