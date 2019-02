Ryan Adams accusé par 7 femmes d'abus psychologique

Ryan Adams est accusé par sept femmes, dont une mineure au moment des faits, de manipulation psychologique et d’abus émotionnel. Toutes ces femmes sont des artistes et des musiciennes, comme Phoebe Bridgers et son ex-femme Mandy Moore.

Phoebe Bridgers affirme avoir rencontré Ryan Adams en 2014 et s’être engagée dans une histoire d’amour avec lui, à laquelle elle a fini par mettre fin.

Après avoir rompu avec lui, elle l’accuse d’être devenu abusif avec elle et obsessionnel, allant jusqu’à la menacer de se suicider si elle ne répondait pas à ses appels. Il lui a ensuite offert de l’aider dans sa musique et d’assurer la première partie de sa tournée en 2017. «Le premier jour, il m’a demandé de lui amener un truc dans sa chambre d’hôtel. Je suis montée et il était complètement nu », détaille-t-elle.

Mandy Moore, qui a épousé Ryan Adams en 2009 et en a divorcé en 2016, l’accuse d’avoir abusé d’elle psychologiquement en la rabaissant sur ses compétences, lui expliquant qu’elle n’était «pas une vraie musicienne», car elle ne savait pas jouer d’un instrument.

«Ce que vous expérimentez avec lui – le traitement, la destruction, le comportement maniaque qui va et vient – semble tellement exclusif. Vous avez le sentiment qu’aucune autre personne n’a pu être traitée de la sorte», a-t-elle confié.

Une autre jeune femme, présentée sous le nom d’Ava pour protéger son identité étant mineure au moment des faits qu’elle dénonce, affirme avoir rencontré Ryan Adams sur les réseaux sociaux alors qu’elle avait 14 ans en 2013. La jeune femme était une bassiste prometteuse à qui Ryan Adams aurait proposé de l’aider à faire décoller sa carrière. S’ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, elle détaille leurs nombreux échanges de messages – que le New York Times affirme avoir consultés – et les visioconférences qui devenaient rapidement sexuelles.

Chacune de ses sept accusatrices a décrit que, après leur relation (romantique ou non) avec Ryan Adams, elles n'ont plus eu envie de faire de musique, qui était pourtant leur passion première et la raison pour laquelle elles avaient été en contact avec l'artiste nommé plusieurs fois aux Grammy Awards et estimé par beaucoup comme étant un génie musical et artistique.

Ryan Adams s’est défendu tout au long de l’article par l’intermédiaire de son avocat, répondant point par point aux accusations.

En ce qui concerne Ava, il explique ne pas se souvenir des échanges qu’elle évoque et son avocat ajoute qu’il n’était pas au courant de son âge. L’artiste dément également toutes les autres accusations portées contre lui.

I am not a perfect man and I have made many mistakes. To anyone I have ever hurt, however unintentionally, I apologize deeply and unreservedly. — Ryan Adams (@TheRyanAdams) February 13, 2019

«Je ne suis pas un homme parfait et j’ai fait de nombreuses erreurs. À toutes les personnes que j’ai blessées, néanmoins de façon non intentionnelle, je présente mes plus profondes excuses. Mais l’image dépeinte dans cet article est totalement fausse et dérangeante. Certains de ces détails sont mal présentés, certains sont exagérés, certains sont totalement faux», a écrit Ryan Adams sur Twitter.