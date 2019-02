Solidaires de leur ami, ils se font raser la tête

Six élèves courageux de l'ÉcolAction de Saguenay et leur enseignante se sont fait raser le coco jeudi après-midi au profit de Leucan.

Ils l'ont fait pour la cause, mais surtout pour leur ami Victor, atteint d'une leucémie.

C'est leur enseignante Stéphanie Bouchard qui a lancé l'idée lorsque leur camarade a reçu son diagnostic. Les élèves ont rapidement manifesté leur désir de participer.

La santé de Victor, qui est âgé de 8 ans, ne lui permettait pas d'être présent, mais il a tout de même pu admirer les nouvelles coupes de cheveux de ses amis de son lit d'hôpital grâce à la technologie.

«Ça me touche beaucoup. Dès le départ, on a eu un soutien incroyable. Quand on a une grosse dose d’amour comme on a là, on ne peut pas faire autrement que de dire "Go, on embarque". On se laisse porter par tout ça», a dit la mère de Victor, Karine Imbeault.

Les jeunes pensaient avoir amassé 8700 $, mais la direction de l'école leur réservait une surprise en bonifiant le montant jusqu’à la somme de 10 000 $.

L'ÉcolAction devient ainsi la première de niveau primaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire don d'un aussi gros montant à LEUCAN.