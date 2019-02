Un an après Parkland, Trump promet la sécurité dans les écoles

Un an après la tuerie dans une école secondaire de Parkland, en Floride, le président américain Donald Trump a affiché sa détermination à tout faire pour assurer la sécurité dans les écoles américaines, tout en restant évasif sur la question sensible du contrôle des armes à feu.

«Il y a un an, un acte de violence abominable coûtait la vie à 14 élèves et 3 enseignants à Parkland. En ce sombre anniversaire, nous leur rendons hommage et nous nous engageons de nouveau à assurer la sécurité de tous les Américains, particulièrement celle des enfants de notre pays», a écrit jeudi le locataire de la Maison-Blanche dans un communiqué.

«Melania et moi-même nous joignons à tous les Américains priant pour le rétablissement à long terme de la communauté de Parkland et de toutes les communautés où des vies ont été perdues à cause des armes à feu», a indiqué le locataire de la Maison-Blanche dans un communiqué.

Cette attaque meurtrière a provoqué un véritable électrochoc aux États-Unis.

Un mois après le drame, des étudiants militants ont réussi à rassembler des centaines de milliers de personnes dans la capitale, Washington, sous la bannière «March for our lives» (Marchons pour nos vies).

Mais si Donald Trump a étendu l'interdiction des «bump stocks», un dispositif permettant de tirer en rafale, à l'ensemble des États-Unis, les lignes n'ont pratiquement pas bougé au Congrès, où l'influence de la National Rifle Association (NRA), le lobby des armes, reste extrêmement forte.

Des évolutions ont cependant eu lieu dans certains États. Ainsi en Floride, avec la création d'une «alerte rouge» permettant aux juges d'ordonner de saisir les armes de personnes considérées comme mentalement instables ou encore le relèvement à 21 ans de l'âge légal minimum pour acheter une arme.