Un enseignant à la caméra cachée coupable de voyeurisme

Un enseignant d’une école secondaire d’Ontario qui a filmé le décolleté de certaines de ses étudiantes au moyen d’un stylo muni d’une caméra est coupable de voyeurisme, a tranché la Cour suprême du Canada jeudi matin.

Dans une décision unanime, les neuf juges ont ainsi cassé deux jugements antérieurs qui acquittaient le professeur d’anglais de London, Ryan Jarvis. La détermination de la peine se fera ultérieurement.

«Il ne fait aucun doute que les élèves se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles elles s’attendraient de façon raisonnable à ne pas être filmées de la façon dont elles l’ont été», conclut la Cour suprême dans son jugement.

L’interprétation du droit à la vie privée et l’impact des nouvelles technologies sur ce dernier ont été déterminants dans la décision.

«L’éclosion de nouvelles technologies d’enregistrement et leur accessibilité accrue sur le marché de détail font peut être en sorte que des personnes en viennent à craindre d’être filmées par des caméras dissimulées dans des situations où les enregistrements de ce genre étaient auparavant impossibles, écrit-on. Toutefois, il ne s’ensuit pas que les personnes ont ainsi renoncé à leurs attentes de protection en matière de vie privée.»

En 2015, un juge de première instance avait acquitté M. Jarvis parce qu’il n’était pas certain hors de tout doute que les vidéos captées l’avaient été à des fins sexuelles. Le magistrat avait toutefois relevé que l’accusé avait violé la vie privée de ses étudiantes.

La Cour d’appel de l’Ontario avait ensuite maintenu l’acquittement, mais en doutant de son côté que les élèves avaient des attentes raisonnables de ne pas être filmées. On avait alors souligné que des caméras de sécurité clairement visibles étaient disposées dans l’établissement scolaire.

Dans son jugement rendu jeudi, la Cour suprême relève toutefois que le caractère sélectif des vidéos prises en 2010 et 2011 par M. Jarvis est révélateur.

«Certaines élèves et des petits groupes d’élèves ont fait l’objet de multiples vidéos et, dans un cas, M. Jarvis a filmé la même élève dans de nombreux endroits autour de l’école. M. Jarvis n’a pas accidentellement filmé une élève qui marchait par hasard près de lui pendant qu’il enregistrait une vidéo de lui même, du bâtiment ou d’une expérience chimique en cours», a souligné le plus haut tribunal du pays.