Une Latuquoise témoin de la crise politique en Haïti

Depuis une semaine, Haïti est secouée par une crise politique. De violents affrontements ont encore eu lieu aujourd'hui entre le peuple, qui réclame la démission du président Jovenel Moïse, et les forces de l'ordre.

Tout est paralysé, et le système de santé n'y échappe pas.

En entrevue avec TVA Mauricie, Andrée Gilbert, chef de mission pour Médecins du Monde témoigne de la situation: «C'est difficile parce qu'on ne peut pas se déplacer. On peut seulement se déplacer entre 8h et 10h le matin. Après il faut rentrer à la maison».

Elle ajoute que les besoins, déjà criants en temps normal, le sont encore plus depuis le début de la crise. Certains hôpitaux et cliniques manquent par exemple d'oxygène et de carburant pour les génératrices. Ce qui complique grandement le travail des équipes médicales.

Selon l'UNESCO, 78% de la population haïtienne vit sous le seuil de pauvreté absolue et 56% dans une pauvreté jugée extrême. Mme Gilbert est originaire de La Tuque en Mauricie. Elle habite en Haïti depuis près de 37 ans. Pour elle, pas question de quitter, malgré la tension qui est vive. Elle entend poursuivre le travail et s'assurer que ses équipes sur le terrain sont en sécurité.

