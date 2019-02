Washington presse les Européens de se retirer de l'accord nucléaire avec l'Iran

Le vice-président américain Mike Pence a exhorté jeudi les Européens à se retirer de l'accord nucléaire sur l'Iran, accusé de déstabiliser le Moyen-Orient, et menacé Téhéran de nouvelles sanctions.

S'exprimant à la conférence sur le Moyen-Orient à Varsovie, à laquelle participent Israël et des hauts représentants de pays arabes, M. Pence a qualifié l'Iran «de plus grand danger» dans la région, lui reprochant de préparer «un nouvel Holocauste» en raison de ses ambitions régionales.

M. Pence a dénoncé l'initiative de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni visant à permettre aux entreprises européennes de continuer à opérer en Iran malgré les sanctions américaines.

«C'est une mesure peu judicieuse qui ne fera que renforcer l'Iran, affaiblir l'UE et créer encore plus de distance entre l'Europe et les États-Unis», a insisté M. Pence.

«Le temps est venu pour nos partenaires européens de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien», a plaidé le vice-président américain.

Au moment où la République islamique marque le 40e anniversaire du renversement du chah Mohammad Réza Pahlavi, M. Pence a promis d'exercer une pression maximum, sans pour autant appeler explicitement au changement de régime.

«Alors que l'économie iranienne continue de s'effondrer, que le peuple iranien descend dans la rue, les pays épris de liberté doivent s'unir et tenir le régime iranien pour responsable du mal et de la violence qu'il a infligés à son peuple, à la région et au monde entier», a-t-il souligné.

Et d'avertir: les sanctions américaines «deviendront encore plus sévères» à moins que l'Iran ne «change son comportement dangereux et déstabilisateur».

Mais l'Union européenne -- dont fait partie la Pologne, co-organisatrice avec les États-Unis de la conférence de Varsovie -- a déjà adressé une fin de non-recevoir à la demande américaine de rejeter l'accord historique signé avec l'Iran à Vienne en 2015.

Cet accord a pour but d'encadrer le programme nucléaire iranien. En échange d'un engagement à se limiter strictement à développer une industrie nucléaire civile, l'Iran a obtenu conformément la levée de sanctions et la signature de nouveaux accords commerciaux.

Si les responsables de l'UE reconnaissent les préoccupations américaines concernant l'Iran, ils restent convaincus que l'accord auquel Téhéran s'est conformé fonctionne.

La conférence de Varsovie, qui s'est ouverte jeudi, vise à intensifier la pression sur le régime iranien, même si ces discussions suscitent peu d'intérêt des pays européens, méfiants à l'égard des intentions du président Donald Trump.

«Sur la nécessité de maintenir et d'accentuer la pression sur l'Iran sur les sujets importants comme les missiles, le terrorisme, on est tous d'accord», a commenté un diplomate européen sous couvert de l'anonymat.

«Mais tout ce qui consistera à pousser l'Iran à l'escalade notamment nucléaire serait une erreur grave on est fermement opposé à ça», a martelé le diplomate.

La plupart des pays européens n'ont d'ailleurs envoyé à Varsovie que des représentants de second rang.

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu -- allié privilégié de Washington -- a qualifié la réunion de «tournant historique» après avoir rencontré des responsables arabes unis dans un front commun contre l'Iran.

M. Netanyahu espère que ce front ouvrira la voie à une normalisation des relations entre Israël et les pays du Moyen-Orient.

Il n'a pas caché sa satisfaction après un dîner mercredi soir au château royal de Varsovie où il était à la même table que des hauts responsables d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de Bahreïn -- dont aucun ne reconnaît l'État hébreu.

«Dans une salle en présence d'une soixantaine de ministres des Affaires étrangères représentant plusieurs dizaines de gouvernements, un premier ministre israélien et des ministres des principaux pays arabes étaient côte à côte et ont parlé sur un ton particulièrement fort, avec clarté et unité contre le danger commun du régime iranien», s'est-il réjoui jeudi matin.

«Je pense que cela témoigne d'un changement et d'une compréhension importante de ce qui menace notre avenir», a-t-il estimé.

Israël n'a de relations diplomatiques qu'avec deux pays arabes, l'Égypte et la Jordanie. Mais les dirigeants arabes du Golfe, notamment le puissant prince héritier saoudien allié aux États-Unis, Mohammed Ben Salmane, partagent la même inquiétude qu'Israël vis-à-vis de l'Iran, la puissance régionale chiite et rivale historique.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié la conférence en Pologne de «cirque de Varsovie» voué à l'échec.

Lors de la conférence, Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump, exposera à huis clos la proposition de paix américaine au Proche-Orient qui doit être officiellement présentée après les élections israéliennes en avril.

La direction palestinienne basée à Ramallah a dénié jeudi tout bien-fondé à la conférence internationale de Varsovie sur le Moyen-Orient, qui vise selon elle à «normaliser» l'occupation israélienne des Territoires palestiniens.

Elle refuse toute médiation américaine après que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël en 2017