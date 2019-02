À 81 ans, elle vit seule sur une île séparée du monde

Une histoire comme dans les livres : âgée de 81 ans, Kim Sin-yeol est aujourd’hui l’unique résidente d’une île recluse en mer de l’Est au cœur d’une dispute territoriale entre la Corée du Sud et le Japon.

En 1991, la dame et son mari ont pris la décision de déplacer leurs pénates sur l’archipel des rochers de Liancourt – appelé les îles de Dokdo en coréen – , un territoire dont se réclament à la fois la Corée et le Japon. C’est pourtant Séoul qui administre le territoire, mais pour les autorités nippones, les îles de Dokdo sont plutôt celles de Takeshima et se trouvent en mer du Japon.

Durant toutes ces années, les deux amoureux ont été les seuls habitants des îles, mais depuis la mort de M. Kim Sung-do, en octobre, la veuve de 81 ans réside seule sur le territoire.

Bien entendu, d’autres personnes vont et viennent sur les îles, notamment des touristes, des policiers et des opérateurs de phare, mais Mme Kim demeure l’unique résidente.

Les mauvaises conditions météorologiques ont déjà coupé les îles du reste du monde durant des semaines. Heureusement les eaux qui ceinturent les îles sont riches en poissons, ce qui a permis à leurs résidents de se nourrir. Kim travaillait d’ailleurs comme plongeuse jusqu’en 2017, quand son état de santé l’a finalement rattrapée.

«Elle dit que vivre sur Dokdo l’apaise. Son esprit est en paix là-bas», a déclaré son gendre au réseau CNN.

D’autres Coréens ont déjà exprimé leur désir de s’installer sur les îles afin de renforcer la mainmise du pays sur le territoire contesté, mais les autorités ont toujours refusé, alléguant qu’il n’y avait d’espace que pour une résidence – celle de Kim Sin-yeol.

Et la dame ne compte aller nulle part. Elle vit actuellement chez sa fille, à Pohang, sur la côte coréenne, en attendant que les rénovations de sa maison sur Dokdo soient terminées, en avril.

Comme la santé de l’octogénaire se détériore, sa fille et son gendre songent à s’enregistrer comme des résidents permanents de l’île pour en prendre soin.

Grâce à un permis obtenu au décès de son père, la jeune Kim entend ouvrir un commerce afin de vendre des timbres, des savons ou encore des fruits de mer aux touristes qui ont pris un traversier durant quatre heures pour se rendre sur les îles éloignées.

«C’est un symbole que des citoyens continuent de vivre sur les Dokdo, a dit Kim Jin-hee, la fille de l’octogénaire. Nous n’avons jamais songé, pas même un instant, à quitter cet endroit.»